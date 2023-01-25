Вице-канцлер Германии Хабек заявил, что страну в 2023 году ожидает рост экономики
БЕРЛИН, 25 янв — ПРАЙМ. Германия ожидает, что в 2023 году вместо прогнозируемой ранее рецессии будет экономический рост в размере 0,2%, заявил журналистам министр экономики ФРГ Роберт Хабек.
"Мы шаг за шагом работали, чтобы выйти из этого кризиса… Мы показали, что Германия может действовать быстро, что она может быть сильной, может многое преодолеть и многое делает", — сказал Хабек на пресс-конференции в среду.
Он напомнил, что, согласно прогнозам, в Германии могла произойти рецессия в третьем-четвертом кварталах 2022 года.
"Мы сейчас знаем, что экономика Германии за прошлый год выросла на 1,9% и что неприятную рецессию мы можем избежать. Мы исходим из того, что в 2023 году будет экономический рост в размере 0,2%. Это, конечно, не то, чего нам хотелось бы. Но осенние прогнозы исходили из того, что у нас будет отрицательный рост — минус 0,4%. Инфляцию по итогам 2023 года мы прогнозируем на уровне 6%", — уточнил министр.
При этом он добавил, что "техническая рецессия все еще возможна".
Согласно осеннему докладу правительства ФРГ, власти в 2023 году ожидали рецессию, а также предполагали, что, несмотря на меры по снижению цен на газ, инфляция останется на уровне 7 %.
https://1prime.ru/state_regulation/20230125/839586970.html