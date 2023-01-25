БЕРЛИН, 25 янв — ПРАЙМ. Германия ожидает, что в 2023 году вместо прогнозируемой ранее рецессии будет экономический рост в размере 0,2%, заявил журналистам министр экономики ФРГ Роберт Хабек. Шольц анонсировал крупнейшую в истории Германии индустриальную модернизацию

"Мы шаг за шагом работали, чтобы выйти из этого кризиса… Мы показали, что Германия может действовать быстро, что она может быть сильной, может многое преодолеть и многое делает", — сказал Хабек на пресс-конференции в среду.

Он напомнил, что, согласно прогнозам, в Германии могла произойти рецессия в третьем-четвертом кварталах 2022 года.

"Мы сейчас знаем, что экономика Германии за прошлый год выросла на 1,9% и что неприятную рецессию мы можем избежать. Мы исходим из того, что в 2023 году будет экономический рост в размере 0,2%. Это, конечно, не то, чего нам хотелось бы. Но осенние прогнозы исходили из того, что у нас будет отрицательный рост — минус 0,4%. Инфляцию по итогам 2023 года мы прогнозируем на уровне 6%", — уточнил министр.

При этом он добавил, что "техническая рецессия все еще возможна".

Согласно осеннему докладу правительства ФРГ, власти в 2023 году ожидали рецессию, а также предполагали, что, несмотря на меры по снижению цен на газ, инфляция останется на уровне 7 %.