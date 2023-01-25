МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Цены производителей промышленных товаров в РФ в декабре усилили снижение до 0,8% после 0,4% в ноябре в месячном выражении, в годовом снижение составило 3,3%, говорится в сообщении Росстата. Власти хотят ограничить оптовую продажу медицинского спирта в России

"В декабре 2022 года по сравнению с ноябрем 2022 года индекс цен производителей промышленных товаров, по предварительным данным, составил 99,2%, по сравнению с декабрем 2021 года – 96,7%", — говорится в документе.

В годовом выражении цены производителей промышленных товаров в декабре снизились на 3,3% (в 2021 году цены промпроизводителей выросли на 28,5%).

В сфере добычи полезных ископаемых в месячном выражении цены производителей в декабре снизились на 3,1% после роста на 1,3% в ноябре; в годовом снизились на 15,3%. В обрабатывающих производствах снижение цен в декабре в месячном выражении составило 0,7% после снижения на 0,8% месяцем ранее; в годовом — снижение на 0,9%.

В отрасли обеспечения электроэнергией, газом и паром цены производителей выросли в декабре в месячном выражении на 1,7% после снижения на 1,2% месяцем ранее; в годовом выражении выросли на 6,9%. В водоснабжении, водоотведении, организации сбора и утилизации отходов цены в декабре выросли на 5,1%; за год — на 10,2%.