МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Суммарная задолженность по зарплате в России за декабрь 2022 года снизилась на 386 миллионов рублей, или на 37,5%, и на 1 января 2023 года составила 642,8 миллиона рублей, сообщил Росстат. Названы профессии, в которых в 2023 году случится гонка зарплат

Из общей суммы невыплаченной заработной платы на 1 января 2023 года на долги, образовавшиеся в 2022 году, приходится 292,3 миллиона рублей (45,5%), в 2021 году — 97,9 миллиона рублей (15,2%), в 2020 году и ранее — 252,6 миллиона рублей (39,3%).

С задержкой выплаты заработной платы на 1 января 2023 года столкнулись менее 1% работников обследуемых организаций.

По видам экономической деятельности численность работников, перед которыми имелась задолженность, распределилась следующим образом: обрабатывающие производства — 50,6%; строительство — 13%; сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях, лесозаготовки — 11,2%; образование — 5,6%; водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений – 5,2%; добыча полезных ископаемых — 5%; транспорт — 4,3%; обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха — 3%; управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе — 1,6%.