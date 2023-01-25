ООН, 25 янв — ПРАЙМ. Импульс экономического роста в 2022 году значительно ослаб в США, Евросоюзе и других странах с развитой экономикой, ожидается замедление мирового роста производства с примерно 3% в 2022 году до 1,9% в 2023-м, следует из доклада ООН об экономической ситуации в мире и перспективах ее развития в этом году. В ЕС разработают план развития промышленности на фоне акта об инфляции США

Как сообщают в ООН, "в 2022 году на мировую экономику обрушился ряд серьезных и усиливающих друг друга потрясений". Речь идет о пандемии COVID-19, конфликте на Украине. Авторы доклада утверждают, что продовольственный и энергетический кризисы были вызваны конфликтом на Украине. В числе негативных для мировой экономики в 2022 году факторов они также отмечают рост инфляции, ужесточение долгового бремени, чрезвычайную ситуацию с климатом.

"На этом фоне прогнозируется замедление роста мирового производства с примерно 3% в 2022 году до 1,9% в 2023 году, что станет одним из самых низких темпов роста за последние десятилетия", — сообщает ООН.

Авторы доклада отмечают, что в условиях высокой инфляции, агрессивного ужесточения кредитно-денежной политики и возросшей неопределенности нынешний спад замедлил темпы восстановления экономики после кризиса COVID-19, угрожая нескольким странам — как развитым, так и развивающимся — перспективой рецессии в 2023 году.

"Импульс роста значительно ослаб в США, Европейском союзе и других странах с развитой экономикой в 2022 году, что по ряду каналов негативно сказывается на остальной части мировой экономики", — отмечают в ООН.

В докладе представлены мрачные и неопределенные экономические перспективы на ближайшую перспективу. Прогнозируется, что глобальный рост будет умеренно ускоряться до 2,7% в 2024 году, "поскольку некоторые из встречных ветров начнут ослабевать". Однако, по мнению авторов, это сильно зависит от темпов и последовательности дальнейшего ужесточения кредитно-денежно политики, хода и последствий конфликта на Украине, а также вероятности дальнейших сбоев в цепи поставок.