МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Рост суверенного долга РФ до 22,8 триллиона рублей можно считать чисто символическим, также не стоит опасаться и расходов в 1,33 триллиона рублей на его обслуживание, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Госдолг России вырос в 2022 году, сообщили СМИ

Ранее в среду газета "Ведомости" со ссылкой на представителя Минфина сообщила, что общая сумма внутреннего и внешнего государственного долга России за 2022 год выросла до 22,8 триллиона рублей с 20,9 триллиона по итогам 2021 года, а расходы на его обслуживание за год составили 1,33 триллиона рублей, или около 4% от всех трат федерального бюджета.

Как отмечает руководитель направления "Макроэкономический анализ и финансовые рынки" ЦСР Наталья Сафина, по оперативным данным Минфина России, внутренний долг РФ к началу 2023 года достиг 18,8 триллионов рублей (+13,9% за год), что было связано с увеличением объема заимствований на внутреннем рынке, а внешний долг при этом составил на начало текущего года 57,4 миллиарда долларов.

"Это соответствует средним уровням последних двух лет. Соответственно, рост совокупного государственного долга можно назвать символическим, учитывая все вызовы, с которыми наша страна столкнулась в 2022 году", — считает она.

С этим же мнение согласен и партнер юридической компании GRM Сергей Новиков. "Рост суверенного долга страны до 22,8 триллиона рублей ожидаем (в рамках закона о бюджете страны на 2023-2025 годы на начало 2023 года было запланировано 23,4 триллиона рублей) и в текущих условиях понятен", — считает он. Эксперт также отмечает, что и размер расходов на обслуживание госдолга в 1,33 триллиона рублей (или 4% от всех трат федерального бюджета) не должен вызывать обеспокоенности.

Сафина также отмечает, что в рамках межстранового сравнения Россия отличается многократно более низким уровнем госдолга по отношению к размеру ВВП. "Для сравнения, показатель государственного долга к ВВП Еврозоны составил 93% (по состоянию на конец III квартала 2022 года), в США – около 120%, в Японии – свыше 200%", — поясняет она.