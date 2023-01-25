ООН, 25 янв — ПРАЙМ. Японская экономика, как ожидается, будет в числе наиболее успешных в 2023 году, прогнозируемый рост ВВП — 1,5%, следует из доклада ООН об экономической ситуации в мире и перспективах ее развития в этом году. Повышение процентных ставок в Японии увеличит госдолг, сообщили СМИ

"Несмотря на умеренные темпы роста, в 2023 году ожидается, что японская экономика войдет в число наиболее успешных среди развитых стран. Прогнозируется, что общий ВВП вырастет на 1,5% в 2023 году, что немного ниже предполагаемого роста в 1,6% в 2022 году и 1,7% в 2021 году", – сказано в документе.