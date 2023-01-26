МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. ВВП США в четвертом квартале, согласно первой оценке, вырос на 2,6% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами) после роста на 3,2% в прошлом квартале, полагают аналитики, опрошенные порталом DailyFX. ООН спрогнозировала замедление темпов роста ВВП США

Соответствующий релиз будет опубликован бюро экономического анализа министерства торговли США в четверг, 26 января, в 16.30 мск.

В то же время минтруд США обнародует данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице за неделю по 21 января. Аналитики предполагают, что показатель вырос на 15 тысяч — до 205 тысяч заявок.

В 18.00 мск бюро переписи населения американского министерства торговли опубликует данные о продажах новых домов в США в декабре. Эксперты полагают, что продажи новостроек в США снизились до 617 тысяч с 640 тысяч в ноябре.