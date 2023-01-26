МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Благодаря энергии и труду жителей, Кузбасс уверенно наращивает свой промышленный, научный и технологический потенциал, заявил президент России Владимир Путин, поздравляя жителей Кемеровской области с 80-летним юбилеем образования региона. Соответствующая телеграмма была опубликована на сайте Кремля. Глава Nord Stream 2 рассказал о беседе с Путиным на тему спецоперации

"Поздравляю вас с 80-летием образования Кемеровской области… Благодаря вашей энергии, творческому созидательному труду Кузбасс уверенно наращивает свой значимый промышленный, научный, технологический потенциал и по праву считается одним из крупнейших индустриальных центров страны. И, конечно, важно, что наряду с решением ключевых экономических задач в регионе реализуются востребованные инициативы в области образования, здравоохранения, культуры, жилищного строительства, а значит повышается качество жизни людей", — сказано в тексте поздравления.

Путин добавил, что издавна история древней Земли Кузнецкой создавалась многими поколениями наших предков, которые возводили города и поселки, укрепляли мощь и славу Кузбасса.

По словам российского лидера жители региона всегда отличались настоящим сибирским характером, упорством, широтой души, щедростью и гостеприимством, мужеством и отвагой.

Сегодня кузбассовцы героически защищают Россию, отметил Путин, а также пожелал успехов жителям области — "на благо Кемеровской области и всей России".