АНКАРА, 26 янв — ПРАЙМ. Центральный банк Турции сохранил прогноз по инфляции в 2023 году на уровне 22,3% и 8,8% — в 2024 году, заявил глава регулятора Шахап Кавджиоглу. ООН предсказала Турции значительное снижение инфляции и рост экономики

"Центральный банк сохранил прогноз инфляции на конец 2023 года без изменений на уровне 22,3%. Прогноз инфляции на конец 2024 года был оставлен без изменений на уровне 8,8%. Мы будем продолжать наблюдать за финансовой стабильностью как за фактором, поддерживающим постоянную стабильность цен. Мы будем и дальше укреплять стратегию монетизации и решительно ее реализовывать. Темпы роста кредитования будут соответствовать целевому уровню инфляции для поддержания ценовой стабильности", — сказал Кавджиоглу в четверг журналистам.

Годовая инфляция в Турции в декабре 2022 года замедлилась до 64,27% с 84,39% в ноябре, сообщил ранее национальный институт статистики (ТUIK). Согласно официальным данным, больше всего в годовом выражении подорожали жилье и коммунальные услуги (79,83%), а также безалкогольные напитки (77,9%) и транспортные услуги (54,5%).