МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Таиланд и Евросоюз решили возобновить переговоры по соглашению о зоне свободной торговли (ЗСТ) после почти десятилетнего перерыва в марте 2023 года, сообщил глава Минторга страны Юрин Лаксанависит. СМИ анонсировали подписание соглашения между Ираном и ЕАЭС о ЗСТ

"Мы пришли к соглашению и собираемся возобновить переговоры в марте этого года", — сказал министр после встречи с еврокомиссаром по торговле Валдисом Домбровскисом. Его слова приводит тайская газета Bangkok Post.

Представитель ЕС отмечал в Twitter, что стороны рассчитывают на всеобъемлющее, высококачественное соглашение "с амбициозными положениями об устойчивости".

Европейский союз приостановил переговоры о ЗСТ с Таиландом в 2014 году после военного переворота во главе с генералом Праютом Чан-Оча. Таиланд провел всеобщие выборы в 2019 году, после чего Евросоюз снова расширил свое участие.