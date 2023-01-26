МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Нацбанк (центробанк) Украины снова сохранил ученую ставку на уровне 25%, сообщили в четверг в регуляторе. ЦБ Узбекистана сохранил учетную ставку на уровне 15 процентов годовых

"Национальный банк Украины сохранил учетную ставку на уровне 25%. Также НБУ продолжит повышение нормативов формирования банками обязательных резервов", — говорится в сообщении на его телеграм-канале.

По мнению ЦБ Украины, это будет содействовать дальнейшему росту привлекательности гривневых активов, поддержанию курсовой стабильности и постепенному снижению инфляции.

Нацбанк 21 июля девальвировал национальную валюту — поднял официальный курс доллара сразу на 25%, до почти 36,6 гривны, объяснив это фундаментальными характеристиками экономики страны и укреплением доллара в мире. Тогда же регулятор сообщил, что, согласно базовому сценарию прогноза учетная ставка будет сохраняться на уровне 25% минимум до второго квартала 2024 года.