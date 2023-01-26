МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. ВВП США в четвертом квартале, согласно первой оценке, вырос на 2,9% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами), говорится в пресс-релизе бюро экономического анализа министерства торговли США. Аналитики ждут замедления роста ВВП США в четвертом квартале

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали роста ВВП США лишь на 2,6% в пересчете на год. В годовом выражении, то есть по отношению к аналогичному периоду предыдущего года, экономика США в четвертом квартале выросла на 1%.

Реальные темпы роста потребительских расходов в США за отчетный период, по первой оценке, составили 2,1% после 2,3% в третьем квартале.

В третьем квартале ВВП США вырос на 3,2% в пересчете на год и на 1,9% по отношению к аналогичному периоду предыдущего года. При этом во втором квартале было зафиксировано снижение ВВП на 0,6% в пересчете на год и рост на 1,8% в годовом выражении, в первом — снижение на 1,6% и рост на 3,7% соответственно.

Данные по ВВП США ежемесячно публикуются Бюро экономического анализа как в номинальных, так и в реальных (с учетом инфляции) ценах. Доклад о квартальном ВВП впервые публикуется в конце следующего за каждым кварталом месяца, после чего первоначальная оценка дважды пересматривается.