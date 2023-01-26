МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 21 января, неожиданно снизилось — на 6 тысяч с пересмотренного показателя предыдущей недели, до 186 тысяч, сообщило министерство труда страны. Мишустин рассказал о выплатах пособий по безработице в новых регионах

Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ, напротив, ожидали роста показателя до 205 тысяч с первоначального показателя предыдущей недели в 190 тысяч. Число заявок предыдущей недели было пересмотрено до 192 тысяч.

Теперь среднее число первичных заявок за прошедшие четыре недели снизилось до 197,5 тысячи с уровня предшествовавшей недели в 206,75 тысячи.

Общее количество получающих пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 14 января, увеличилось на 20 тысяч с пересмотренного показателя предшествовавшей недели — до 1,675 миллиона человек.

Данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице (Initial Jobless Claims) публикуются еженедельно министерством труда США. Показатель отражает количество людей, впервые обратившихся за пособием в течение отчетной недели.