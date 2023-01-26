СТАМБУЛ, 26 янв — ПРАЙМ. О нормализации экспорта продукции и российских удобрений в рамках черноморской инициативы говорить нельзя, она обслуживает коммерческие заказы Украины и экономические интересы Запада, заявил посол России в Анкаре Алексей Ерхов. МИД отверг обвинения в затягивании инспекций судов по "зерновой сделке"

"Если реализация данной сугубо гуманитарной инициативы (по поставкам зерна — ред.) продвигается с таким трудом и пробуксовкой, говорить о нормализации нашего экспорта сельхозпродукции и удобрений при помощи ООН явно не приходится. Под разговоры об угрозах голода и глобальной продовольственной безопасности фактически обслуживаются коммерческие заказы украинцев и экономические интересы западных бенефициаров, в том числе с подтасовкой и искажением реального положения с реагированием на острые нужды стран Африки, Азии и Латинской Америки", — сказано в полученном РИА Новости комментарии посла.

Ерхов отметил, что в самом конце последней информационной сводки ООН буквально одним абзацем упоминается второй подписанный в Стамбуле 22 июля документ о нормализации российского экспорта сельхозпродукции и удобрений. "При этом умалчивается, что обе договоренности являются составными частями одного "пакета", предложенного (генсеком ООН Антониу — ред.) Гутеррешем, и должны выполняться в увязке друг с другом. Нечего ооновцам предъявить (в отличие от черноморской инициативы) и в качестве конкретных результатов выполнения данного соглашения", — пояснил посол.

"Под многочисленные декларации из Вашингтона, Брюсселя и Лондона о том, что односторонние санкции якобы не распространяются на продовольствие и удобрения, они просто заверяют в продолжении своих усилий по обеспечению соответствующих изъятий. Если ограничений нет, тогда зачем в принципе нужны изъятия?" — подчеркнул дипломат. Италия выступила за продление "продуктовой сделки"

Кроме того, по словам Ерхова, единственное судно с российскими удобрениями, безвозмездно переданными Малави при посредничестве ООН, так и не дошло до этой страны за почти пять месяцев.

Он напомнил об инициативе России по безвозмездной передаче заблокированных в Латвии, Эстонии, Бельгии и Нидерландах 262 тысяч тонн удобрений беднейшим странам, официальное обращение на этот счет было передано генсеку ООН 7 сентября.

"Первая и единственная партия продукции в 20 тысяч тонн была отправлена из Нидерландов в Малави 28 ноября 2022 года. Российская сторона дополнительно взяла на себя все расходы по доставке и транспортировке груза, а также оплатила "посреднические услуги" ВПП ООН в размере 200 тысяч долларов США. Хотя речь идет о гуманитарной операции и оказании помощи нуждающимся в преддверии нового посевного сезона", — сообщил Ерхов.

Он добавил, что удобрения прибыли в порт Мозамбика 28 декабря и сейчас должны находиться на пути в Малави. "Таким образом, на отправку лишь одной и малой части безвозмездных удобрений под эгидой ООН уже ушло почти пять месяцев, и груз еще не дошел до получателя. Остается только догадываться, сколько потребуется времени на разблокирование и доставку оставшихся 242 тысяч тонн продукции", — заявил Ерхов.