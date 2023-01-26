МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Глава национального банка Украины Андрей Пышный заявил, что инфляция остается на высоком уровне, по прогнозам регулятора, в текущем году она замедлится до 18,7% с 26,6% в прошлом. ЦБ Украины сохранил учетную ставку на уровне 25 процентов

"Инфляция в последние месяцы стабилизировалась, хотя и остается на высоком уровне. По итогам 2022 года потребительские цены выросли на 26,6%. В то же время, в течение последних трех месяцев показатели инфляции в годовом измерении почти не изменились, Национальный банк прогнозирует замедление инфляции до 18,7% в 2023 году", — приводит слова Пышного издание "УНН".

По его словам, замедлению будут способствовать сохранение жестких монетарных условий, снижение мировой инфляции и слабый потребительский спрос в условиях отключений электроэнергии. Глава регулятора отметил, что в последующие годы инфляция будет замедляться быстрее благодаря снижению рисков безопасности, полноценному восстановлению логистики и увеличению урожая.

Нацбанк Украины ранее в четверг сообщил, что сохранил ученую ставку на уровне 25%.