МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Более половины казино, букмекерских контор и лотерей в России закрылись в период с 1 января 2020 года до 1 января 2023 года, говорится в анализе данных сервиса "Контур.Фокус", который есть у РИА Новости. Евгений Савельев стал главой "Спортивных лотерей"

"Число организаций определялось на первое число месяца. Род деятельности организаций определялся из основного ОКВЭДа. С января 2020 года по январь 2023 года число организаций уменьшилось на 57% (c 997 до 433)", — посчитали аналитики сервиса.

"Главным образом, отрасль была подкошена ограничениями, вызванными пандемией коронавируса", — считают специалисты. По их мнению, "эти ограничения отрицательно повлияли на деятельность игорных заведений, которые были вынуждены прекратить работу на некоторое время или работать в ограниченном режиме, а среди пользователей в период локдауна особенно стали популярны онлайн-платформы".

"Даже после пандемии игорные заведения так и не смогли отыграть продажи, потому что существенную часть клиентов составляли иностранцы, количество которых тоже сократилось", — добавили в компании.

Кроме того, по мнению экспертов, "деятельность букмекерских компаний также сильно пострадала из-за пандемии вследствие того, что почти по всему миру были приостановлены крупные спортивные события".

"Лотерейный бизнес потерял много организаций из-за закрытий точек продаж в пандемию, а также из-за трудностей перевода клиентов из офлайна в онлайн", — заключили аналитики.