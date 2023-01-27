МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, по окончательной оценке, в январе вырос до 64,6 пункта с 59,7 пункта в декабре, полагают опрошенные порталом DailyFX аналитики. СМИ: США крушат конкурентов в производстве микросхем в Китае и Европе

Соответствующие данные будут опубликованы в пятницу, 27 января, в 18.00 мск.

В 16.30 мск бюро экономического анализа министерства торговли США обнародует данные по доходам и расходам населения в США в декабре. Аналитики полагают, что доходы выросли по сравнению с ноябрем на 0,2%, а расходы снизились на 0,1%.