МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Министр финансов Великобритании Джереми Хант в пятницу пообещает решить проблему низкой производительности в стране при помощи финансовых реформ, объявленных после Вrexit, чтобы стимулировать рост экономики. Но он также настаивает на повышении налогов, что раздражает некоторых законодателей от Консервативной партии.

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Хант, который стабилизировал финансовые рынки после потрясений, вызванных "мини-бюджетом" бывшего премьер-министра Лиз Трасс в сентябре прошлого года, готовится анонсировать план роста экономики в проекте бюджета, который будет обнародован в марте.

В пятницу он собирается опровергнуть тезис о спаде экономики Великобритании и сосредоточиться на отраслях роста, включая цифровые технологии и переход на новые высокоэффективные направления, например, возобновляемые источники энергии и перспективные технологии.

"Уверенность в будущем начинается с честной оценки настоящего, и мы не должны уклоняться от важнейшей проблемы, которая стоит перед нами — это наша низкая производительность", — должен сказать Хант в своем выступлении, выдержки из которого были опубликованы министерством.

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"Наш план на долгосрочную перспективу напрямую решает эту проблему. Этот план был обусловлен, активирован и стал возможным благодаря Вrexit, и он будет выполнен, если станет катализатором смелого выбора, который мы должны сделать", — говорится в проекте выступления.

Согласно сообщению в газете Telegraph, Хант отвергнет призывы некоторых законодателей от Консервативной партии понизить налги, чтобы стимулировать рост экономики.

В администрации премьер-министра Риши Сунака сообщили, что в четверг в Хант заявил на заседании кабинета о необходимости соблюдать сформулированные в ноябре бюджетные правила, чтобы способствовать понижению инфляции, превышающей 10%.