МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Министр финансов Великобритании Джереми Хант в пятницу пообещает решить проблему низкой производительности в стране при помощи финансовых реформ, объявленных после Вrexit, чтобы стимулировать рост экономики. Но он также настаивает на повышении налогов, что раздражает некоторых законодателей от Консервативной партии. Британские чиновники массово жалуются на поведение вице-премьера Рааба

Хант, который стабилизировал финансовые рынки после потрясений, вызванных "мини-бюджетом" бывшего премьер-министра Лиз Трасс в сентябре прошлого года, готовится анонсировать план роста экономики в проекте бюджета, который будет обнародован в марте.

В пятницу он собирается опровергнуть тезис о спаде экономики Великобритании и сосредоточиться на отраслях роста, включая цифровые технологии и переход на новые высокоэффективные направления, например, возобновляемые источники энергии и перспективные технологии.

"Уверенность в будущем начинается с честной оценки настоящего, и мы не должны уклоняться от важнейшей проблемы, которая стоит перед нами — это наша низкая производительность", — должен сказать Хант в своем выступлении, выдержки из которого были опубликованы министерством. Британия вновь начала готовить к запуску резервные угольные электростанции

"Наш план на долгосрочную перспективу напрямую решает эту проблему. Этот план был обусловлен, активирован и стал возможным благодаря Вrexit, и он будет выполнен, если станет катализатором смелого выбора, который мы должны сделать", — говорится в проекте выступления.

Согласно сообщению в газете Telegraph, Хант отвергнет призывы некоторых законодателей от Консервативной партии понизить налги, чтобы стимулировать рост экономики.

В администрации премьер-министра Риши Сунака сообщили, что в четверг в Хант заявил на заседании кабинета о необходимости соблюдать сформулированные в ноябре бюджетные правила, чтобы способствовать понижению инфляции, превышающей 10%.