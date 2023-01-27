ВЛАДИВОСТОК, 27 янв — ПРАЙМ. Запрет Японии на экспорт в Россию оборудования и препаратов в краткосрочной и среднесрочной перспективе не повлияет на структуру экономики Дальнего Востока и России в целом из-за разных экономических моделей, работающих в этих странах, заявил РИА Новости научный руководитель Центра математических методов народнохозяйственного прогнозирования и планирования Дальневосточного федерального университета, профессор Александр Абрамов. В Японии не исключили возобновление дефляции

Япония с 3 февраля вводит запрет на экспорт в Россию вакцин, медицинского оборудования и препаратов, ядерных материалов и устройств, оборудования для обнаружения взрывчатых веществ.

"Эти ограничения вводятся в связи с санкциями, они так или иначе влияют на финансовую составляющую экономики (Японии), потому что в Японии и на Западе в целом экономика организована по схеме "финансы – продукция – финансы", то есть "деньги – товар – деньги". Они думали, что это существенно повлияет на нас. Если бы у нас была такая же экономическая модель, как на Западе, то сильно бы повлияло. Но у нас за 30 лет реализована другая экономическая модель", — сказал Абрамов.

По его словам, в рамках этой модели финансовый сектор в РФ играет не такую важную роль, как на Западе, кроме того, население в России не совсем доверяет банкам и старается минимизировать работу с ними.

"То же самое можно сказать и о промышленных предприятиях. Работает схема "товар – деньги — товар". В этой связи, действуя на финансовый сектор, они (Япония и страны Запада) мало чего добиваются. Если говорить конкретно про Дальний Восток, то перечисленные ограничения, которые вводит Япония, на структуру экономики здесь не повлияют в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Например, в Приморском крае 20% ВРП(валового регионального продукта – ред.) – это транспорт и логистика, далее — торговля, промышленность. И если говорить о России в целом – то же самое, не повлияют", — добавил Абрамов.