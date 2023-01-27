ВВП Испании по предварительным данным вырос в 2022 году
ВВП Испании по предварительным данным вырос на 5,5 процента в 2022 году
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МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Согласно вышедшим в среду предварительным данным, в 2022 году ВВП Испании вырос на 5,5%. В 4-м квартале по сравнению с 3-м кварталом экономика выросла больше, чем ожидалось — на 0,2%.
В 4-м квартале по сравнению с таким же периодом 2021 года ВВП Испании увеличился на 2,7%.
Опрошенные Reuters аналитики ожидали роста на 0,1% по сравнению с предыдущим кварталом и на 2,2% по сравнению с 4-м кварталом предыдущего года.