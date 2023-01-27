МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Принятие Японией антироссийских санкций ведет к неизбежным последствиям для двусторонних отношений между Токио и Москвой, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Япония вводит новый пакет санкций в отношении России

"Последствия для двусторонних отношений, которые итак пребывают в весьма печальном состоянии, к сожалению, неизбежны от подобных решений. Конечно же, мы будем прежде всего руководствоваться своими собственными интересами при выработке ответных шагов", — сказал он журналистам.

Песков также ответил на уточняющий вопрос о том, какое ответ будет на санкции — в дипломатическом или экономическом ключе: "Ну и экономические, конечно".

Власти Японии в пятницу ввели запрет на экспорт в Россию вакцин, медицинского оборудования и препаратов, ядерных материалов и устройств, оборудования для обнаружения взрывчатых веществ, сообщило министерство экономики, торговли и промышленности Японии.