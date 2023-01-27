МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. В Кремле не увидели ничего нового в словах замгоссекретаря США Виктории Нуланд об условиях смягчения антироссийских санкций, вариантов решения конфликтного вопроса дипломатическим путем по-прежнему не видно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Кремль предупредил Японию о последствиях антироссийских санкций

"Нет, по-прежнему ничего не просматривается из-за слов госпожи Нуланд. Мы совершенно не склонны преувеличивать их значение, ничего нового сказано не было", — сказал он, отвечая на вопрос, можно ли считать слова Нуланд движением в сторону переговорного процесса или по-прежнему дипломатических решений вопроса не просматривается.

Ранее Нуланд, выступая в американском сенате, заявила, что Вашингтон готов к смягчению санкций против России ради серьезных переговоров по Украине и вывода оттуда российских войск.