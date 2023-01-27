ХЕЛЬСИНКИ, 27 янв — ПРАЙМ. Уровень занятости в Финляндии по итогам 2022 года вырос на 3% до 2,6 миллиона человек, количество безработных сократилось на 10% до 190 тысяч человек, сообщает в пятницу статистический центр страны. Рост цен на электроэнергию в Финляндии достигал 353 процентов в 2022 году

"В 2022 году средняя численность занятых в возрасте от 15 до 74 лет составляла 2 619 000 человек (73,8%), а безработных — 190 тысяч человек. По сравнению с 2021 годом было на 65 тысяч занятых больше и на 22 тысячи безработных меньше", — говорится в сообщении.

В 2022 году число занятых больше всего увеличилось в сфере гостиничного бизнеса и общественного питания.

Количество часов, отработанных занятыми, в 2022 году выросло на 0,9% по сравнению с 2021 годом. Уровень занятости мужчин и женщин был почти одинаковым.

Уровень безработицы среди людей в возрасте от 15 до 74 лет в 2022 году составил 6,8%, уточняется в сообщении.