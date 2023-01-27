БРЮССЕЛЬ, 27 янв — ПРАЙМ. Глава евродипломатии Жозем Боррель, находящийся в ЮАР с визитом, заявил, что ЕС является главным торговым партнером и инвестором республики. В ЮАР заявили о желании пересмотреть односторонние санкции

"Наши торговые и экономические отношения уверенно развиваются на протяжении многих лет, не только благодаря действию экономического соглашения о партнерстве. Но вы являетесь нашим основным торговым партнером в Африке, объем экспорта ЕС увеличился, европейские компании инвестируют в ЮАР… Мы являемся основным торговым партнером и инвестором в ЮАР", — заявил он на церемонии открытия 15-й межминистерской конференции ЮАР-ЕС.

Боррель также выразил уверенность, что ЮАР и ЕС являются "единомышленниками" по вопросам внешней политики. "Мы сталкиваемся с беспрецедентным уровнем мировой нестабильности, Новые вызовы создают еще большую угрозу в мире, это затрагивает всех нас. Наша международная система проходит испытание, и те, кто верит в мультилатерализм и общие ценности, должен делать гораздо больше, чтобы ее защитить, я уверен, что вместе мы способны сделать это. В одиночку это сделать, конечно, невозможно, требуется тесное сотрудничество, как наше с вами, взаимодействие между единомышленниками, какими мы с вами являемся".

Глава евродипломатии добавил, что в ЕС осознали важность во внешней политике "формировать новые инициативы и новые альянсы". В этом контексте он указал, что с ЮАР у ЕС "отношения развиваются в правильном направлении". БРИКС ищет возможности заменить платежи в долларах, заявила глава МИД ЮАР

Боррель отметил, что последняя встреча в рамках межминистерской конференции между ЕС и ЮАР проходила в июле 2020 года. В ходе нынешней встречи, по его словам, стороны подготовят саммит ЕС-ЮАР, "который закрепит общие идеи в развитии партнерства на ближайшие годы".

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров посетил Преторию в рамках своего турне, в ходе которого также прошли визиты в Эсватини, Анголу и Эритрею. Лавров сообщил, что Россия и ЮАР разделяют обоюдный интерес развивать связи в энергетике, сфере природных ресурсов, космоса, инфраструктуры, высоких технологий.