МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. В России нужно ввести ограничения доступа к данным по экономике страны для компаний из недружественных стран, заявил замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин ("Единая Россия"). Власти определили условия ухода компаний недружественных стран из России

"Считаю, что следует нам рассмотреть вопрос о регламентировании, а лучше даже об ограничении зарубежным компаниям из недружественных стран доступа к сбору данных об экономике нашей страны, о жителях нашей страны. И здесь мы не придумываем велосипед. Это зеркальные, ответные меры на те санкции, которые собственно уже ввели против нас европейские правительства", — сказал он в ходе круглого стола "Под колпаком": как и зачем зарубежные ИТ-компании следят за нами?" в Общественной палате.

Депутат считает, что сегодня в стране никак не контролируется объем собираемых данных на российском рынке — "половину рынка услуг, маркетинговых исследований, занимают компании, которые напрямую или косвенно принадлежат американскому или европейскому капиталу". При этом, добавил парламентарий, такие данные превращаются в исследования и аналитические отчеты "для зарубежных правительств о состоянии социально-значимых российских рынках".

"Такая обеспеченность представляется мне опасной", — заключил Горелкин.