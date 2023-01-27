В ГД призвали ограничить доступ к данным по экономике иностранным компаниям
Депутат Горелкин: надо уменьшить доступ к данным по экономике фирмам недружественных стран
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МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. В России нужно ввести ограничения доступа к данным по экономике страны для компаний из недружественных стран, заявил замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин ("Единая Россия").
"Считаю, что следует нам рассмотреть вопрос о регламентировании, а лучше даже об ограничении зарубежным компаниям из недружественных стран доступа к сбору данных об экономике нашей страны, о жителях нашей страны. И здесь мы не придумываем велосипед. Это зеркальные, ответные меры на те санкции, которые собственно уже ввели против нас европейские правительства", — сказал он в ходе круглого стола "Под колпаком": как и зачем зарубежные ИТ-компании следят за нами?" в Общественной палате.
Депутат считает, что сегодня в стране никак не контролируется объем собираемых данных на российском рынке — "половину рынка услуг, маркетинговых исследований, занимают компании, которые напрямую или косвенно принадлежат американскому или европейскому капиталу". При этом, добавил парламентарий, такие данные превращаются в исследования и аналитические отчеты "для зарубежных правительств о состоянии социально-значимых российских рынках".
"Такая обеспеченность представляется мне опасной", — заключил Горелкин.