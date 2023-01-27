МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Экономические и социальные последствия прекращения поставок японских медицинского оборудования и роботов будут минимальны, заявил РИА Новости депутат Государственной Думы от "Единой России" Олег Морозов. Кремль предупредил Японию о последствиях антироссийских санкций

Ранее в пятницу японское Министерство экономики, торговли и промышленности страны сообщило о вводе с 3 февраля запрета на экспорт в Россию вакцин, медицинского оборудования и препаратов, ядерных материалов и устройств, оборудования для обнаружения взрывчатых веществ.

По словам депутата, данный акт носит прежде всего политический характер, поэтому экономические и социальные последствия будут минимальными и, вероятно, символическими. Морозов также отметил "откровенно недружественный подтекст" действий Токио.

"Ответ для Японии всегда должен быть один и самый эффективный: это дальнейшее экономическое и военное освоение четырех Курильских островов. Японцам это точно понравится", — подытожил он.