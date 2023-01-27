БРЮССЕЛЬ, 27 янв — ПРАЙМ. Бельгия в данный момент не считает необходимым запрет оптовых закупок российских алмазов, поскольку камни и так попадут в магазины Евросоюза, заявил бельгийский премьер-министр Александр де Кроо. De Beers сократила продажи алмазов на десять процентов с 5 по 20 декабря

В западных СМИ перед принятием очередных санкционных пакетов появляются спекуляции относительно запрета торговли алмазами с Россией, однако российские драгоценные камни до сих пор не попали под ограничения.

Как отметил де Кроо, объем поставок алмазов в Бельгию сократился на 80 процентов, но показатель в целом не снизился. Часть алмазов, добавил он, поставляется в Европу другими путями.

По словам премьера, усилия по ограничению оборота российских камней должны приниматься на более высоком уровне. Так, странам следует договориться о системе отслеживания происхождения алмазов, чтобы сделать санкции действительно эффективными.

"Только такая система может иметь влияние на торговлю российскими алмазами", — заключил де Кроо.

Ранее политик заявлял, что в случае введения ограничений на российские алмазы, торговля "просто переместится в Дубай".

По данным бельгийских СМИ, в 2021 году Бельгия импортировала российских алмазов на 1,8 миллиарда евро. Бельгийский Антверпен является одним из главных мировых центров обработки и торговли алмазами.