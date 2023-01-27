МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Доходы населения США в декабре выросли на 0,2% по сравнению с ноябрем, сообщает бюро экономического анализа министерства торговли страны. Юрист раскрыл, когда налоговая проверит превышение расходов над доходами

В то же время потребительские расходы уменьшились на 0,2% в месячном выражении.

Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ, как раз и ожидали роста доходов на 0,2%. Снижение расходов ожидалось на 0,1%.

Располагаемые доходы населения в США в декабре выросли на 0,3% по сравнению с ноябрем, а реальные располагаемые доходы, выраженные с учетом стоимости доллара в 2012 году, увеличились на 0,2%.

Расходы на личное потребление включают в себя три основных компонента — приобретение товаров длительного и кратковременного пользования, а также оплату услуг. Увеличение расходов в целом считается позитивным сигналом для экономики, сигнализирующим о росте ВВП. Оно, впрочем, также может говорить и об ускорении инфляции.

Индикатор публикуется вместе с другим показателем — располагаемыми доходами, которые характеризуют покупательскую способность населения. При расчете этого индикатора учитываются заработная плата, доходы от предпринимательской деятельности, пенсии, стипендии, различные пособия, выплаты по соцстрахованию, доходы от собственности в виде процентов, дивиденды, средства от продажи ценных бумаг, недвижимости минус обязательные платежи, прежде всего, налоги.