Минторг США: доходы населения страны увеличились на 0,2 процента в декабре
МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Доходы населения США в декабре выросли на 0,2% по сравнению с ноябрем, сообщает бюро экономического анализа министерства торговли страны.
В то же время потребительские расходы уменьшились на 0,2% в месячном выражении.
Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ, как раз и ожидали роста доходов на 0,2%. Снижение расходов ожидалось на 0,1%.
Располагаемые доходы населения в США в декабре выросли на 0,3% по сравнению с ноябрем, а реальные располагаемые доходы, выраженные с учетом стоимости доллара в 2012 году, увеличились на 0,2%.
Расходы на личное потребление включают в себя три основных компонента — приобретение товаров длительного и кратковременного пользования, а также оплату услуг. Увеличение расходов в целом считается позитивным сигналом для экономики, сигнализирующим о росте ВВП. Оно, впрочем, также может говорить и об ускорении инфляции.
Индикатор публикуется вместе с другим показателем — располагаемыми доходами, которые характеризуют покупательскую способность населения. При расчете этого индикатора учитываются заработная плата, доходы от предпринимательской деятельности, пенсии, стипендии, различные пособия, выплаты по соцстрахованию, доходы от собственности в виде процентов, дивиденды, средства от продажи ценных бумаг, недвижимости минус обязательные платежи, прежде всего, налоги.
https://1prime.ru/state_regulation/20230127/839614901.html