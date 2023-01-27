МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству в 2023 году расширить внешнеэкономическое взаимодействие с перспективными партнерами из дружественных государств, сообщается на сайте Кремля. В Госдуму внесли проект о пенсионном обеспечении в новых регионах

"Правительству РФ совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ и Банком России при реализации мер по достижению национальных целей развития РФ на период до 2030 года уделить особое внимание: а) решению в 2023 году следующих ключевых задач: расширение внешнеэкономического взаимодействия с перспективными партнерами из дружественных государств и развитие необходимых для такого сотрудничества инфраструктур, в том числе транспортной и платежной", — говорится в сообщении.

Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 марта 2023 года, далее – один раз в месяц. Ответственными за исполнение поручения назначены премьер-министр России Михаил Мишустин, региональные власти и председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

Также Путин поручил кабмину обеспечить в 2023 году опережающие темпы роста торговли с СНГ, странами Азии, Африки и Латинской Америки с платежами в национальных валютах, сообщается на сайте Кремля.

"Правительству РФ совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ и Банком России при реализации мер по достижению национальных целей развития РФ на период до 2030 года уделить особое внимание… достижению в 2023 году следующих целей и целевых показателей: опережающие темпы роста внешней торговли с государствами — участниками Содружества Независимых Государств и иными дружественными государствами, в том числе со странами Азии, Африки и Латинской Америки, с учетом осуществления расчетов и платежей в национальных валютах РФ и дружественных государств", — говорится в перечне поручений.

Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 марта 2023 года, далее — один раз в месяц. Ответственные за исполнение поручения — премьер-министр России Михаил Мишустин, региональные власти и председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.