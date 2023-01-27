МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с органами исполнительной власти субъектов России и Центробанком в 2023 году особое внимание уделить укреплению технологического суверенитета страны и обеспечению финансового суверенитета, соответствующее поручение опубликованы на сайте Кремля. Путин поручил обеспечить софинансирование поставки воздушных судов

"Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и Банком России при реализации мер по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года уделить особое внимание: решению в 2023 году следующих ключевых задач… укрепление технологического суверенитета Российской Федерации; обеспечение финансового суверенитета Российской Федерации", — говорится в тексте поручения.

Доклад поручено предоставить до 1 марта 2023 года, далее – один раз в месяц.