МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с ЦБ в 2023 году увеличить объем долгосрочных сбережений и приток инвестиций на финансовый рынок, следует из перечня поручений, опубликованных на сайте Кремля. Путин поручил в 2023 году увеличить выпуск обрабатывающей промышленности

"Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и Банком России при реализации мер по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года уделить особое внимание:…б) достижению в 2023 году следующих целей и целевых показателей:…увеличение объема долгосрочных сбережений и притока инвестиций на финансовый рынок", — говорится в сообщении.

Кроме того, президент поручил кабмину внести поправки по созданию механизмов стимулирования и поощрения долгосрочных сбережений физических лиц, в том числе предоставление налоговых льгот, сообщается на сайте Кремля.

"Правительству Российской Федерации:… с учетом ранее данных поручений обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих создание механизмов стимулирования и поощрения долгосрочных сбережений физических лиц, включая предоставление соответствующих налоговых льгот", — говорится в перечне поручений.

Срок исполнения поручения — до 1 июля 2023 года. Ответственный за исполнение поручения — премьер-министр России Михаил Мишустин.

Также президент поручил в 2023 году увеличить инвестиции в акционерный капитал на финансовом рынке, в том числе по инфраструктурным и производственным проектам, сообщается на сайте Кремля.

"Правительству РФ совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ и Банком России при реализации мер по достижению национальных целей развития РФ на период до 2030 года уделить особое внимание:… достижению в 2023 году следующих целей и целевых показателей… увеличение на финансовом рынке объема инвестиций в акционерный капитал, в том числе в рамках реализации инфраструктурных и производственных проектов, а также в быстрорастущие высокотехнологичные компании", — говорится в перечне поручений.

Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 марта 2023 года, далее — один раз в месяц. Ответственные за исполнение поручения — премьер-министр России Михаил Мишустин, региональные власти и председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.