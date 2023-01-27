МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству в 2023 году обеспечить увеличение роста реальных зарплат, снижение уровня бедности, увеличение продолжительности жизни и рождаемости, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. Путин поручил в 2023 году увеличить объем долгосрочных сбережений

"Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и Банком России при реализации мер по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года уделить особое внимание… достижению в 2023 году следующих целей и целевых показателей: <…> рост реальной заработной платы; снижение уровня бедности и неравенства населения по доходам; увеличение ожидаемой продолжительности жизни; увеличение рождаемости", — говорится в перечне поручений.

Срок исполнения поручения — до 1 марта 2023 года, далее — один раз в месяц. Ответственными за исполнение поручения назначили премьер-министра России Михаила Мишустина, высших должностных лиц субъектов РФ и председателя ЦБ Эльвиру Набиуллину.

Также Путин поручил правительству до 10 февраля разработать и представить комплекс дополнительны мер, направленных на повышение рождаемости и поддержку семей с детьми, следует из перечня поручений, опубликованных на сайте Кремля.

"Разработать и представить комплекс дополнительных мер, направленных на повышение рождаемости и поддержку семей, имеющих детей, предусмотрев оценку результативности этих мер, источники и объем дополнительного финансирования. Срок — 10 февраля 2023 г", — говорится в сообщении.