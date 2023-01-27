МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству до июля обеспечить повышение МРОТ выше темпов роста инфляции и среднемесячной зарплаты, а также представить предложения по дальнейшему повышению, данное поручение опубликовано на сайте Кремля. Путин поручил обеспечить в 2023 году снижение уровня бедности

"Правительству Российской Федерации: обеспечить повышение в 2023 году минимального размера оплаты труда с опережением темпов роста инфляции и роста среднемесячной заработной платы в стране в 2023 году и представить предложения по дальнейшему повышению минимального размера оплаты труда", — сообщается в тексте поручения.

Срок выполнения — до 1 июля 2023 года.