МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Французский гражданин Франк Феррари, живущий в Москве, изложил в подкасте на портале Lefrancais.press свое мнение о последствиях введенными западными странами санкций. Французский эксперт оценил решение ЕС по доходам с российских активов

Феррари является консультантом, занимающимся поддержкой живущих в России соотечественников. По его свидетельству, часть французов, которые ранее здесь жили, не уехали, и это представляется удивительным не только жителям Франции, но и самим россиянам.

По мнению Феррари, экономический климат "не такой мрачный": инфляция контролируемая и уравновешивается курсом рубля, продукцию западных брендов заменили другие товары, также налажен ее импорт через другие страны. Французские компании, оставшиеся в России, наладили параллельные каналы поставок, отметил собеседник.

Проблемы, по словам Феррари, есть с транспортом: прямые рейсы во Францию и западные страны не осуществляются — перелеты возможны только через третьи страны, что многим не по карману.

Также он отметил, что возвращение французов на родину зачастую "болезненно": у людей нет жилья и работы, и поддержка им не оказывается.

Говоря о будущем французов в России и отношении двух стран, Феррари высказался оптимистично.