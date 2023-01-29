МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. НАТО готова к прямой конфронтации с Россией, заявил в интервью португальскому телеканалу RTP председатель военного комитета альянса адмирал Роб Бауэр. В США предупредили о критическом сокращении запасов оружия из-за Украины

"Мы готовы", — дал Бауэр ответ на вопрос, готова ли НАТО к прямой конфронтации с Россией.

Он напомнил, что после начала специальной военной операции на Украине альянс укрепляет восточный фланг НАТО, отправляя дополнительные силы в Венгрию, Словакию, Болгарию и Румынию.

"Я думаю, что это важный сигнал русским, что наша позиция изменилась: показать им, что мы готовы, если у них возникнет идея прийти к НАТО", — сказал он.

Также он заявил, что гражданское промышленное производство стран альянса должно быть переориентировано на военную сферу. По его словам, нужна "военная экономика мирного времени". Приоритетом НАТО он назвал перевооружение.

Также он приписал России стремление "вернуть территорию бывшего Советского Союза".