МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Большинство россиян в 2023 году хотели бы получать в месяц 50-100 тысяч рублей, при этом лишь 2% считают достаточным для жизни ежемесячный доход менее 30 тысяч рублей, говорится в исследовании банка "Открытие" и компании "Росгосстрах", которое имеется в распоряжении РИА Новости. Голикова отметила снижение числа зарегистрированных безработных в России

"Россияне оценили уровень желаемых доходов в 2023 году: 42% хотели бы иметь в новом году ежемесячно 50-100 тысяч рублей, 22% — 100-150 тысяч рублей в месяц. Около 8% граждан хотели бы получать 150-200 тысяч рублей, еще 8% — свыше 200 тысяч рублей в месяц", — отметили в компании.

Отмечается, что каждый шестой респондент (17%) хотел бы иметь в новом году ежемесячный доход в 30-50 тысяч рублей. Лишь для 2% опрошенных будет достаточно зарабатывать менее 30 тысяч рублей в месяц, при этом в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах никто не указал такой уровень желаемых ежемесячных доходов.

Около 14% респондентов сообщили, что их желаемый уровень дохода соответствует реальному уровню, при этом чаще всего об этом говорили на Дальнем Востоке.

Исследование проводилось 20-26 января по репрезентативной выборке среди более 1000 россиян в возрасте от 18 до 65 лет в городах с населением более 100 тысяч.