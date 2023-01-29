МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в 2022 году количество малых и средних предприятий в российской столице превысило 830 тысяч, в них работают более 3,2 миллиона человек. Министр транспорта заверил в безопасности полетов в России

"В 2022 году количество малых и средних предприятий (МСП) в Москве превысило 830 тысяч. Это на 7% больше, чем в 2021 году. В них работают уже 3,2 миллиона человек — 38% от всех занятых москвичей", — написал Собянин в своем телеграм-канале.

По словам мэра, в 2022 году в городе действовало более десяти программ финансовой поддержки МСП. Среди них — гранты на создание импортозамещающих производств, новых точек общественного питания, покупку или лизинг оборудования.

"Всего для 13,6 тысячи МСП в 2022 году городом выделено более 34 миллиардов рублей финансовой поддержки", — добавил Собянин.