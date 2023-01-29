МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины отказал в конфискации принадлежащего российскому бизнесмену Михаилу Шелкову Демуринского горно-обогатительного комбината, пишет украинское издание "Страна.ua". "Газпром" подает газ через Украину согласно заявкам на 29 января

Ранее издание "РБК-Украина" писало, что ВАКС конфисковал активы российского бизнесмена Михаила Шелкова.

"Суд отказал в конфискации ключевого актива Шелкова в Украине — Демуринского горно-обогатительного комбината, который производит ильменитовый концентрат, необходимый для получения титана и титановых сплавов", — пишет "Страна".

При этом, как отмечает издание, были арестованы принадлежащие Шелкову квартиры, счета и даже трактор. Санкции в отношении Шелкова были введены указом Владимира Зеленского в июне 2021 года.