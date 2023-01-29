КАИР, 29 янв — ПРАЙМ. Министр промышленности Алжира Ахмед Загдар и первый замминистра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков обсудили сотрудничество и партнерство между двумя странами, заявил алжирский минпром. Россия и Иран облегчат передачу банковских операций

"Министр промышленности Ахмед Загдар принял в воскресенье, 29 января, в штаб-квартире министерства заместителя министра промышленности и торговли Российской Федерации Василия Осьмакова, который находится в Алжире с рабочим визитом", — говорится в заявлении.

Отмечается, что в ходе встречи стороны обсудили экономические отношения между Алжиром и Россией и отметили желание их укреплять, особенно в секторе промышленности.

"В этой связи чиновники коснулись секторов промышленности, представляющих возможности для плодотворного двустороннего сотрудничества и партнерства — машиностроение, фармацевтика и сферы промышленности, связанные с железной дорогой", — сообщило алжирское министерство.