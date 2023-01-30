ВАШИНГТОН, 30 янв — ПРАЙМ. Россия, оказавшаяся под тяжелыми западными санкциями, демонстрирует всему миру, что для торговли и процветания не нужны ни американская дружба, ни доллар, который рискует утратить статус мировой валюты, заявила конгрессвумен Марджори Тэйлор Грин. Конгрессмены потребовали от Белого дома объяснить поставки танков Украине

"Опосредованная война США с Россией на Украине (стране, не входящей в НАТО) больше всего выгодна Китаю", — написала "республиканка" Тэйлор Грин, при этом призвала власти Соединенных Штатов остановить данные действия.

Конгрессвумен отметила, что в условиях многочисленных западных санкций Россия демонстрирует способность эффективно развивать свою экономику.

"(Конфликт на Украине- ред.)… может привести к тому, что доллар больше не будет являться мировой валютой. Из-за нашей собственной самоуверенности и "борьбы за спасение демократии" на Украине, которая не входит в НАТО, Россия под бременем тяжелых санкций доказывает всему миру, что им не нужны американские доллары или дружба, чтобы торговать и процветать", — написала Тэйлор Грин в Twitter.

"Новые альянсы формируются между Россией, Китаем, Ираном и многими другими, включая ОПЕК. Китай хочет стать ультимативной сверхдержавой в военном и экономическом отношении, и его может быть уже слишком поздно сбить с этой траектории", — считает она.

Мнение Тэйлор Грин не пользуется популярностью в Вашингтоне, где, по ее словам, "поджигатели войны продолжают делать ставку на поражение России всеми средствами и любыми суммами".

"Сегодня Китай — самая быстрорастущая военная держава в мировой истории, а мы истощаем ресурсы, балансируя на грани Третьей мировой войны с Россией. Америка, Россия и Украина все обречены, если мы все резко не обратимся внутрь себя и не проведем работу над ошибками. Если нет, то мы все проиграем, а Китай победит", — написала она.

Она напомнила, что голосует против "каждого цента" помощи Украине и требует "общественного аудита" 113 миллиардов долларов, уже выделенных на эти цели.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России. Ранее Путин заявил, что Запад пытался создать на Украине антироссийский анклав для развала России, для предотвращения этого и началась спецоперация. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров… на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

Ранее Путин заявил, что США нечего предложить миру, кроме своего доминирования, у них нет идей созидания позитивного развития, настоящая демократия предполагает свободу каждого народа и государства выбирать свой собственный путь.