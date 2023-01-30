МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Прием в вузы на инженерные специальности в 2022 году вырос по сравнению с 2021 годом на таких направлениях, как "Машиностроение", "Транспортные средства" и "Технологические машины и оборудование", при этом качество приема не падает, следует из данных мониторинга качества приема в российские вузы, который проводит Высшая школы экономики совместно с Минобрнауки России. Минобрнауки предлагает увеличить некоторые стипендии

"Отдельно стоит отметить ситуацию c приемом на инженерные направления. При росте совокупного приема в 2022 году по сравнению с 2021 годом на таких инженерных направлениях подготовки, как "Машиностроение" (12%), "Транспортные средства" (5%) и "Технологические машины и оборудование" (2%), не происходит падения качества приема", — говорится в сообщении.

Отмечается, что средний балл ЕГЭ по совокупному приему либо остается на уровне 2021 года, либо увеличивается на 0,1 балла: на "Машиностроении" — 62,1 балла, на "Технологических машинах и оборудовании" — 63,5 балла против 63,4 в 2021 году, на "Транспортных средствах" — 58,7 балла против 58,6 баллов.

"Сейчас наша страна сталкивается с трансформацией профессиональных квалификаций. Так, инженерные профессии – новый вызов для высшего образования. Поскольку мы переходим в определенной степени к самообеспечению технологиями, это порождает дополнительные сегменты высококвалифицированных инженерно-технических кадров, но главное – совершенно меняет модель подготовки инженеров", — сказал глава Минобрнауки России Валерий Фальков, его слова приводятся в сообщении.

Он добавил, что в условиях отказа многих носителей технологий от их поставки и обслуживания в РФ, необходимые инженеру компетенции расширяются, его труд приобретает дополнительную сложность, в нем растет элемент непредсказуемости, а компетенции инженера выходят за рамки стандартных наборов квалификаций — "это необходимо учитывать, когда мы говорим о подготовке студентов по инженерным направлениям".

Кроме того, как отметили в ВШЭ, некоторые инженерные направления подготовки, несмотря на незначительное снижение количества приема, отмечают рост качества приема, например, средний балл ЕГЭ на направлении "Технологии легкой промышленности" увеличился на 2,3 балла — с 64,8 до 67,1 балла, а средний балл ЕГЭ зачисленных на бюджет еще выше — 68 баллов.

"В 2021-м (году — ред.) произошел рост числа бюджетных мест на 9%. В 2022 году значительных изменений зафиксировано не было, за исключением небольшого сокращения на 0,7%. Наиболее существенные сокращения наблюдались на следующих УГН: "Энергетика и энергетическое машиностроение" (на 1601 место), "Экономика" (459), "Сельское и рыбное хозяйство" (441), "Здравоохранение" (369), "Строительство" (377), "Управление качеством" (305). В то же время увеличилось количество бюджетных мест на УГН "Педагогическое образование" (919) и "Транспортные средства" (575)", — заключили в ВШЭ.

Самым крупным по приему направлением в 2022 году стало "Здравоохранение", на него поступило более 50 тысяч человек, следующее направление — "Информатика и вычислительная техника" с приемом более 45 тысяч абитуриентов.

"Топ самых крупных по приему направлений в 2022 году не изменился в сравнении с 2021 годом. В число крупнейших направлений входят "Здравоохранение" (50 467), "Информатика и вычислительная техника" (45 249), "Педагогическое образование" (40 843), "Юриспруденция" (37 728) и "Экономика" (29 579)", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2021 году фиксировалось значительное увеличение цифр контрольного приема по направлениям "Здравоохранение", "Информатика" и "Педагогика" (на 4–5 тыс. мест за один год), но в 2022-м по направлению подготовки "Здравоохранение" произошел откат на 2 тысячи абитуриентов, что связано со снижением платного приема на 1,7 тысячи, а "Педагогика" в 2022 году продолжила рост (на 1,6 тыс. за счет роста и бюджетного, и платного наборов).

В ВШЭ добавили, что больше всего из лидеров по количеству абитуриентов потеряла "Экономика" — прием сократился на 2,9 тысячи мест в основном за счет падения платного приема на 2,3 тысячи, если в прошлом году "Юриспруденция" заняла последнее место в топе самых крупных направлений, то в 2022-м таким направлением обучения стала "Экономика".

"В 2022 году на 4 направлениях было зафиксировано более 10 тысяч платных студентов: "Юриспруденция", "Экономика", "Здравоохранение", "Менеджмент". "Лингвистика и иностранные языки", а также "Информатика и вычислительная техника", следующие на минимальном расстоянии от лидеров среди УГН, не достигли отметки 10 тысяч платных студентов в 2022 году. Все основные 3 направления, за исключением "Юриспруденции", потеряли значительное количество платных студентов: от 500 на "Менеджменте" до 2,3 тысяч на "Экономике", — рассказали в ВШЭ.

В вузе подчеркнули, что социальные и гуманитарные направления продолжают увеличивать платный набор, помимо "Юриспруденции" (на 7%), платный прием значительно вырос на такие направления, как "Востоковедение и африканистика" — на 37%, "Психолого-педагогическое и специальное (дефектологическое) образование" — на 37%, "Дизайн" — на 31%, "Бизнес-информатика" — на 21%, "Реклама и связи с общественностью" — на 16%, "Психология" — на 14%.

Самыми дорогими направлениями обучения в вузах по средней стоимости обучения в 2022 году стали "Дизайн", "Управление водным транспортом", "Морская техника", "Авиационные системы" и "Востоковедение и африканистика", эти же направления были самыми дорогими и в 2021 году.

"Самыми дорогими УГН с точки зрения средней стоимости обучения в 2022 году являлись "Дизайн", "Управление водным транспортом", "Морская техника", "Авиационные системы" и "Востоковедение и африканистика". Эти УГН также являлись самыми дорогими в 2021 году, однако средняя стоимость обучения в 2022-м незначительно снизилась по двум УГН: "Морская техника" и "Авиационные системы (эксплуатация)", — говорится в сообщении.

Как рассказали в ВШЭ, самыми дешевыми направлениями обучения стали "Государственное и муниципальное управление", "Экология", "Филология", "Психология" и "Сфера обслуживания", но по всем указанным направлениям в 2022-м наблюдался рост стоимости обучения в сравнении с 2021 годом.

Самым конкурентным направлением подготовки в вузах в 2022 году стало "Востоковедение и африканистика", на него привлекались выпускники, которые получили 80 баллов и выше на ЕГЭ, далее следуют такие направления, как "Политология", "Философия" и "Теория искусств", следует из мониторинга качества приема в российские вузы, который проводит Высшая школы экономики совместно с Минобрнауки России.

"В 2022 году наиболее конкурентным направлением подготовки студентов, на которое привлекались выпускники школ с высокими (80+) баллами ЕГЭ, стало "Востоковедение и африканистика". Далее следуют укрупненные группы направлений (УГН), средний балл которых был немного ниже 80: "Теория искусств", "Политология" и "Философия", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в региональных вузах направлениями, на которые поступали выпускники с 90 баллами на ЕГЭ и больше, были "Реклама и связи с общественностью" и "Журналистика и литературное творчество", а для абитуриентов с 80+ баллами ЕГЭ наиболее распространенными направлениями бюджетного поступления были: "Востоковедение и африканистика", "Бизнес-информатика", "Дизайн", "Журналистика и литературное творчество", "Издательское дело", "Лингвистика и иностранные языки", "Международные отношения", "Политология", "Реклама и связи с общественностью", "Теория искусств", "Экономика", "Юриспруденция".

"Согласно данным прошлых волн мониторинга, эта тенденция является актуальной и для 2021 года. Исключение составляет "Филология", которая в 2022 году перестала быть 80-балльным направлением (снижение на 1,1 балла — до 79,5). Самые низкие баллы бюджетного приема на УГН в 2022 году фиксируются у направлений "Сельское и рыбное хозяйство" и "Транспортные средства" (менее 60)", — добавили в ВШЭ.

В ВШЭ также рассказали, какие направления оказались наиболее уязвимыми с точки зрения качества приема, более чем в 30 вузах на эти направления поступали выпускники, средний балл ЕГЭ которых составил меньше 56: "Экология", "Сельское и рыбное хозяйство", "Транспортные средства", "Строительство", "Технологические машины и оборудование", "Энергетика и энергетическое машиностроение".

Мониторинг качества приема — это индикатор трендов, характеризующих предпочтения студентов, усилия университетов и государственную политику по повышению доступности и качества образования, в 2022 году мониторинг охватил 812 вузов, в том числе 396 головных государственных, 321 филиал и 95 негосударственных вузов. В мониторинге участвуют все российские вузы, прием в которые ведется преимущественно по результатам ЕГЭ. Вузы, для поступления в которые важны творческие испытания (консерватории, художественные и хореографические академии и т.д.), и вузы силовых ведомств в мониторинг не включались. Ключевым показателем МКП является взвешенный средний балл ЕГЭ, с которым поступили в вузы абитуриенты (сумма баллов делится на число зачтенных предметов).