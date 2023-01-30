МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Соединенные Штаты рассчитывают получить от Украины титан, который им нужен в военной промышленности, пишет журнал Newsweek.

В публикации отмечается, что Вашингтон со своими союзниками сейчас прилагают "усилия по выявлению, разработке и использованию огромных запасов" титана, имеющегося на территории Украины.

Согласно изданию, "если Украина победит", США и их союзники смогут наладить "новый канал добычи титана". Неназванный источник уточнил, что для американской военной промышленности титан представляет "ключевую уязвимость".

Крупнейший в мире производитель титана — российская корпорация "ВСМПО-Ависма". Среди ее партнеров — такие компании, как Boeing, Airbus, Embraer, Rolls-Royce, Safran Aircraft Engines. Как указывается в февральских оценках ФГ "Финам" для РИА Новости, "ВСМПО-Ависма" поставляет до 30 процентов титана для мировой аэрокосмической промышленности, в том числе до 40 процентов потребностей в титане Boeing и до 60 процентов потребностей Airbus. Руководитель концерна Airbus Гийом Фори в статье в Wall Street Journal говорил в августе прошлого года, что если "ВСМПО-Ависма" перестанет экспортировать металл для мировой авиакосмической отрасли, "это будет конец истории".

"Мы говорим о нашей возможности производить большее количество самолетов, говорим о нашей возможности производить боеприпасы. Все это зависит от титана, и мы позволили себе стать зависимыми в этих вопросах от иностранных поставщиков. Одним из основных поставщиков ранее была Россия", — подчеркнул собеседник издания.

Издание отмечает, что внесенный в прошлом году законопроект о расходах на оборону предписывал госдепартаменту изучить "возможность использования источников титана из Украины в качестве потенциальной альтернативы китайским и российским источникам".

Неназванный сотрудник американского законодательного органа указал, что значительные запасы редкоземельных минералов на Украине могут стать "действительно привлекательной альтернативой российским и китайским источникам".

Также говорится, что титан нужен Соединенным Штатам для создания оружия, которое поможет сдерживать КНР. "Я думаю, что китайцы, к сожалению, очень хорошо понимают оборонно-промышленную базу США и ее уязвимые места", — отметил собеседник издания.

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию на территории Украины. Президент Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам главы государства, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, которые гарантируют безопасность России. Ранее Путин отметил, что Запад пытался создать на Украине антироссийский анклав с целью развала России, для предотвращения этого и началась СВО. Как отмечал министр иностранных дел Сергей Лавров, Соединенные Штаты и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров… на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

Министр обороны Сергей Шойгу в новогоднем поздравлении заявил, что Победа Вооруженных сил России неотвратима.

Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины. Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления страны является долгосрочной стратегией Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. В России не раз заявляли, что страна сможет решить все проблемы, которые ей создает Запад.

В июле 2022 года газета Wall Street Journal сообщала, что Евросоюз заблокировал предложение ввести санкции против "ВСМПО-Ависма" из-за возражений Франции и некоторых других стран. Они опасаются, что Москва прекратит экспорт титана в ЕС. Отмечается, что компания должна была попасть в седьмой пакет санкций. Ранее издание писало, что в Соединенные Штаты опасаются доминирования Китая и России на рынке титана и хотят заместить их поставки металлом из Украины. В июле в базе данных о лоббистской деятельности сената США была опубликована информация, что украинская компания "Велта", которая занимается разработкой месторождений титанового сырья, обратилась в консалтинговую Yorktown Solutions для лоббирования снижения зависимости США от поставок титана из России. На долю "Велты" приходится 2 процента мирового рынка титана.