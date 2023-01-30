МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. На бирже вторсырья от "Российского экологического оператора" в ближайшее время появится возможность заключать договоры по доставке и оформлять кредит на покупку товаров, сообщили РИА Новости в пресс-службе РЭО. Раздельный сбор мусора доступен 48,4 процента россиян, заявили в Минприроды

"В ближайшее время мы внедрим модуль — логистика. Там можно будет выбрать транспортно-логистическую компанию и заключить с ней договор по доставке. Уже есть компании, которые готовы работать на электронной торговой площадке", — сообщили в пресс-службе компании.

В РЭО уточнили, что поставка осуществляется согласно договоренностям между двумя сторонами – она может производиться как за счет продавца, так и за счет покупателя.

Также в РЭО заявили, что в скором времени на бирже вторсырья появятся дополнительные модули: кредитование, страхование и лизинг.

"Также, появятся дополнительные модули: кредитование, страхование, лизинг", — добавили в компании.

В сентябре 2022 года РЭО презентовал электронную биржу вторичных материальных ресурсов, где бизнес может покупать и продавать вторсырье, заключать сделки по переработке отходов и выполнению нормативов утилизации в рамках расширенной ответственности производителя. Биржа связывает производителей и покупателей вторичных ресурсов, позволяет бизнесу не только решить проблему накопленных отходов производства, но и извлечь из этого прибыль.