МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Почти у половины россиян в 2022 году появились новые источники дохода, чаще всего это подработка или проценты от банковского вклада или накопительного счета, говорится в исследовании банка "Открытие" и компании "Росгосстрах", которое имеется в распоряжении РИА Новости. Россияне назвали желаемый уровень зарплат

"Около 48% россиян сообщили, что в 2022 году у них появились новые источники дохода", — выяснили авторы исследования. При этом 35% граждан, у которых появились новые источники дохода, сообщили о подработках, еще 12% — о появлении доходов от банковского вклада или накопительного счета. Около 6% опрошенных сообщили, что заработали на инвестициях в ценные бумаги, а еще 2% назвали другие источники дополнительного дохода.

Чаще всего о новых источниках дохода сообщали жители Дальневосточного федерального округа (56%). При этом именно в этом регионе больше всех тех, кто получил дополнительные средства от подработки (42%) и банковских вкладов (22%). В то же время на инвестициях чаще всего зарабатывали в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (15%).

В то же время 17% респондентов за последний год сменили работу, а каждый десятый гражданин получил повышение, еще 9% заявили о потере работы. Почти у двух третей опрошенных (64%) профессиональный статус за последний год не изменился.

Исследование проводилось 20-26 января по репрезентативной выборке среди более 1000 россиян в возрасте от 18 до 65 лет в городах с населением более 100 тысяч.