МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Бывший премьер Великобритании Борис Джонсон рассказал, что незадолго до начала российской специальной военной операции на Украине разговаривал с президентом России Владимиром Путиным и предупредил его, что в случае военных действий последуют санкции со стороны Запада. СМИ: США поддерживают Украину ради одного жизненно важного ресурса

Как пишет газета The Telegraph, Джонсон поделился деталями беседы с российским лидером в эфире трехсерийного документального фильма, который выйдет в понедельник.

По словам Джонсона, Путин, в частности, хотел уточнить, что означают слова о перспективах членства Украины в Североатлантическом альянсе.

"Он сказал: "Борис, вы говорите, что Украина не вступит в НАТО в ближайшее время. Что означает ближайшее время?" И я сказал: "В обозримом будущем она не вступит в НАТО. Вы это прекрасно знаете", — рассказал экс-премьер.