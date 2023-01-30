АСТАНА, 30 янв — ПРАЙМ. Казахстан намерен привлечь в 2023 году более 24 миллиардов долларов иностранных инвестиций, сообщил премьер республики Алихан Смаилов. В Казахстане рассказали о планах ЕАБР инвестировать в страну в 2023 году

Согласно сообщению его пресс-службы, Смаилов провел заседание инвестиционного штаба, на котором были рассмотрены итоги деятельности по привлечению инвестиций в основной капитал и прямых иностранных инвестиций за прошлый год, а также планы на предстоящий период.

Премьер отметил, что "в 2023 году стоит задача привлечь в экономику не менее 24,4 миллиарда долларов иностранных инвестиций, для чего со стороны правительства созданы все необходимые условия".

"Министерству иностранных дел совместно с нацкомпанией Kazakh Invest и регионами следует провести проактивную работу в данном направлении. Для достижения намеченных показателей также следует усилить взаимодействие с казахстанскими загранучреждениями", — цитирует слова Смаилова его пресс-служба.

Замминистра иностранных дел Алмас Айдаров доложил, что приток прямых иностранных инвестиций по итогам 9 месяцев 2022 года составил 22,1 миллиарда долларов, что на 17,8% больше, чем за аналогичный период 2021 года. В частности, обеспечен ввод в эксплуатацию 46 инвестпроектов с иностранным участием в таких отраслях, как машиностроение, возобновляемая энергетика, горно-металлургический комплекс, металлургия, агропромышленный комплекс.

В ТОП-10 стран-инвесторов вошли Нидерланды, США, Швейцария, Бельгия, Россия, Южная Корея, Китай, Франция, Великобритания и Турция.