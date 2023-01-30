МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ заявил, что его страна страдает из-за санкций, введенных против России. Живущий в Москве француз высказался о санкциях

"Несмотря на то, что Монголия — демократическая страна, она также находится под давлением из-за санкций, введенных в отношении России", — сказал он в интервью газете Financial Times.

По его словам, ограничительные меры против РФ стали "двойной санкцией" в отношении его страны, хотя "вины" Монголии нет. К примеру, авиакомпании, которые раньше выполняли рейсы Европа-Азия через воздушное пространство России, пролетали также над территорией Монголии, за что Улан-Батор получал "навигационные сборы". Ситуация изменилась после того, как Москва в ответ на санкции ЕС запретила полеты над Россией для ряда стран.

"Экономические санкции должны вводиться на основе тщательного анализа, поскольку они оказывают значительное воздействие и негативное влияние на другие страны", — считает монгольский премьер.

По его словам, ситуация вокруг Украины — "не просто конфликт между двумя странами", она негативно влияет на мировую экономику и "особенно на малые страны, не имеющие выхода к морю, включая Монголию".

Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.