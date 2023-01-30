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2023
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Аналитики ждут роста ВВП Германии в четвертом квартале
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. ВВП крупнейшей экономики Европы, Германии, по предварительной оценке, в четвертом квартале вырос на 1,3% в годовом выражении, полагают аналитики, опрошенные порталом DailyFX... ПРАЙМ, 30.01.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. ВВП крупнейшей экономики Европы, Германии, по предварительной оценке, в четвертом квартале вырос на 1,3% в годовом выражении, полагают аналитики, опрошенные порталом DailyFX.
Эти данные будут опубликованы 30 января, в 12.00 мск, в релизе Федерального статистического бюро страны (Destatis). В третьем квартале показатель вырос на 1,2% в годовом выражении.