МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. ВВП крупнейшей экономики Европы, Германии, по предварительной оценке, в четвертом квартале вырос на 1,3% в годовом выражении, полагают аналитики, опрошенные порталом DailyFX. В ЕС назвали Германию одной из стран, наиболее пострадавших от кризиса

Эти данные будут опубликованы 30 января, в 12.00 мск, в релизе Федерального статистического бюро страны (Destatis). В третьем квартале показатель вырос на 1,2% в годовом выражении.