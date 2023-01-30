НЬЮ-ДЕЛИ, 30 янв — ПРАЙМ. Индия проведет первое под своим председательством в G20 заседание рабочей группы по международной финансовой архитектуре 30 и 31 января в Чандигархе, столице штатов Пенджаб и Харьяна. Экономические показатели в России лучше, чем в странах G20, заявил Путин

В работе группы примут участие около 100 делегатов от членов G20, приглашенных стран и международных организаций, а руководить обсуждениями в ходе двухдневной встречи будут представители минфина и центробанка Индии, а также представители Франции и Кореи, которые являются сопредседателями в группе.

"На совещании будут обсуждаться пути повышения стабильности и сплоченности международной финансовой архитектуры, а также то, как сделать ее пригодной для решения глобальных проблем 21 века. Встреча также будет посвящена изучению способов оказания максимальной поддержки бедным и уязвимым странам", — сказано в заявлении на сайте председательства Индии в G20.

Рабочая группа по международной финансовой архитектуре является одним из важных направлений работы в рамках финансового трека G20, основное внимание в котором уделяется укреплению международной финансовой архитектуры. В ЕС уверяют, что некоторые страны G20 поддержат потолок цен на нефть

В ходе председательства Индии в "Группе двадцати" эта рабочая группа снова соберется в марте, июне и сентябре для продолжения обсуждения приоритетов, установленных в рамках председательства Индии.

Индия 1 декабря 2022 года стала председателем в G20. В период своего председательства — до 30 ноября 2023 года — она проведет более 200 встреч "Группы двадцати" по всей стране. Саммит G20 на уровне глав государств и правительств запланирован на 9 и 10 сентября 2023 года в Нью-Дели.