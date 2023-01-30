МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Мало кто в Евросоюзе считает реалистичным план Украины по присоединению к сообществу за два года, о котором заявлял премьер-министр страны Денис Шмыгаль, пишет газета Politico. США рассчитывают получить от Украины титан для своего ВПК, пишет Newsweek

Председатель украинского правительства в интервью изданию рассказал об "амбициозном" плане Киева по вступлению в ЕС в течение двух лет, ожидая начала предварительной стадии переговоров в текущем году.

Кроме того, Шмыгаль выразил надежду на достижение "скачка вперед" в ряде вопросов, в том числе приостановки таможенных пошлин и включении страны в зону мобильного роуминга сообщества, в ходе саммита ЕС — Украина 3 февраля.

"Никто в ЕС не считает это реалистичным", — отметила Politico.

По информации издания, "старая европейская гвардия", в отличие от Польши и Прибалтики, осторожно подходят к вопросу членства Украины в ЕС, так как страна может ослабить их полномочия, а также обременить бюджет сообщества.

Как отмечал высокопоставленный чиновник, Украине сначала необходимо выполнить все поставленные ЕК условия. По словам другого собеседника издания, Евросоюзу нужна "реформированная Украина".

Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Главы европейских государств и правительств 23 июня одобрили предоставление Киеву статуса кандидата. При этом, например, Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а процесс вступления Хорватии занял десять лет.